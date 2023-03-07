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Yeni Dzeko imzaladı

Bosna Hersek ve Avrupa'daki futbol otoritelerinin, "Yeni Edin Dzeko" olarak nitelendirdiği Hamza Jaganjac, Adana Demirspor' a imza attı. Beşiktaş U19 takımında denenmeye alınan 19 yaşındaki genç santrfor, oldukça başarılı performanslar ortaya koydu. Başkan Murat Sancak, önceki gün transferin son gününde kulübü Zeljeznicar'dan 1.90 boyundaki golcünün bonservisini aldı ve 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
Yeni Dzeko imzaladı
Bosna Hersek ve Avrupa'daki futbol otoritelerinin, "Yeni Edin Dzeko" olarak nitelendirdiği Hamza Jaganjac, Adana Demirspor' a imza attı. Beşiktaş U19 takımında denenmeye alınan 19 yaşındaki genç santrfor, oldukça başarılı performanslar ortaya koydu. Başkan Murat Sancak, önceki gün transferin son gününde kulübü Zeljeznicar'dan 1.90 boyundaki golcünün bonservisini aldı ve 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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