Gaziantep'te 15 kiralık 4 fesih

Gaziantep FK'dan ara transfer dönemi ile alakalı açıklama geldi. Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen kırmızı-siyahlılarda, takımdan ayrılan oyuncular hakkında bilgilendirme yapıldı. Gaziantep ekibi, 15 futbolcusunun sezon sonuna kadar kiralandığını, 4 futbolcusuyla ise sözleşmelerini sonlandırdığını duyurdu. Kontratı feshedilen Kitsiou, Hanousek, Abdulkadir Parmak ve Halil İbrahim Pehlivan'a teşekkür edildi.
Gaziantep FK'dan ara transfer dönemi ile alakalı açıklama geldi. Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen kırmızı-siyahlılarda, takımdan ayrılan oyuncular hakkında bilgilendirme yapıldı. Gaziantep ekibi, 15 futbolcusunun sezon sonuna kadar kiralandığını, 4 futbolcusuyla ise sözleşmelerini sonlandırdığını duyurdu. Kontratı feshedilen Kitsiou, Hanousek, Abdulkadir Parmak ve Halil İbrahim Pehlivan'a teşekkür edildi.