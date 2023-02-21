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Kitsiou radarda

Ligde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Yiğidolar, savunmasını da güçlendirmek için düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, ligden çekilen kırmızı-siyahlıların 29 yaşındaki savunmacısını kiralamak istiyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 06:50
Kitsiou radarda

Spor Toto Süper- Lig'de son 2 karşılaşmasını kazanıp düşme hattından çıkan Sivasspor, alt taraftan da hızla uzaklaşmak istiyor. Üç kulvarda da mücadelesini sürdüren Yiğidolar, bu yüzden kadro derinliğini sağlamak için transferde kolları sıvadı. Sol kanadı İspanyol Saiz ve santrfor bölgesini de Ekvadorlu Caicedo'yla takviye eden kırmızı-beyazlılar, savunmayı da güçlendirmek amacıyla düğmeye bastı. Yiğidolar, ligden çekilen Gaziantep FK'nin Yunan sağ beki Stelios Kitsiou'yu radarına aldı.

İKİ BEKTEN MEMNUN DEĞİL

Savunmada sağ bek bölgesinde oynayan Murat Paluli ve Alaaddin Okumuş'tan beklenen katkıyı alamayan Rıza Çalımbay, tecrübeli savunmacının transferine onay verdi. 29 yaşındaki Yunan sağ bekin kontratı sezon sonunda bitiyor ancak 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor. 2021'de Ankaragücü'nden Gaziantep FK'ye geldi. 2 kez Yunanistan Milli Takımı'nda forma giydi. Bu sezon ter döktüğü 21 maçta 1 gol, 3 asistle oynadı. Kitsiou, sağ bekin yanı sıra orta sahanın sağ tarafında ve orta sahada da görev alabiliyor.

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