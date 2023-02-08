Hatayspor'un eski kalecisi Munir Mohamedi'den acı dolu sözler! "Burası benim evimdi"

Mohamedi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda depremde etkilenen eski evinin son görüntüsünü paylaştı ve dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Kaleci yaptığı açıklamada, "Bu feldaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimdi. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım.

Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti. Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başına gelebilir. Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim." ifadelerine yer verdi.

33 yaşındaki Munir Mohamedi sezon başında Suudi Arabistan takımı Al-Wehdaya'ta transfer oldu.