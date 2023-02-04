Haberler Süper Lig Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten galibiyet açıklaması! "Altın değerinde 3 puandı"

Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten galibiyet açıklaması! "Altın değerinde 3 puandı"

Süper Lig'in 23. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleden ev sahibi Antalyaspor 1-0 galip ayrıldı. Mücadele sonrası ev sahibi ekibin teknik sorumlusu Alfons Groenedijk açıklamalarda bulundu ve "Altın değerinde 3 puandı." dedi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 23:18
Antalyaspor'da Alfons Groenendijk'ten galibiyet açıklaması! "Altın değerinde 3 puandı"

Süper Lig'in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarının altını çizdi.
Altın değerinde bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Groedendijk, "Takımımı tebrik ediyorum. Tek hedef 3 puandı, amacımız oydu, buna ulaştık. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. Burada oynamak istediğimiz oyun mantalitesini sahaya yansıtamadık. Fredy attı, 3 puan geldi. Nasıl oldu bu akşam kazandık, bilmiyorum. Detaylı şekilde cevabını kendime veremediğimi düşünüyorum. Sahada sadece mücadele, azim, hırs vardı. İstediklerimizi oyuna yansıtamadık. Skor hanesine bir gol attık. Bu 3 puan bize özgüven ve galibiyet serisinin başlangıcı olacaktır. Gol yemeden kazanmak ayrıca önemliydi" diye konuştu.

Groenendijk, sakat oyuncuların gelmesiyle iki günlük iznin ardından daha iyi bir şekilde Kasımpaşa maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

DİĞER
Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Yıldırım’dan aşk dolu tatil kaçamağı! Pınar Deniz nazardan korktu bakın ne yaptı!
Bursa'da katliam gibi kaza: Kamyona çarpan otomobildeki 5 kişi öldü
Armasız formayla oynamıştı! Sebebi ortaya çıktı
Toroğlu'ndan Icardi sözleri! "Yönetimden transfer istedi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı
Emre Demir transferi hakkında flaş sözler!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (4 Şubat)
Derbide hava nasıl olacak? GS-TS 5 Şubat İstanbul hava durumu!
4 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı Kayserispor Bilal ile sözleşme uzattı 23:37
Amilton Çaykur Rizespor'da! Amilton Çaykur Rizespor'da! 23:36
Beşiktaş Emlakjet için tehlike çanları! Beşiktaş Emlakjet için tehlike çanları! 23:35
Emre Demir transferi hakkında flaş sözler! Emre Demir transferi hakkında flaş sözler! 23:34
Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! Kastamonuspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi! 23:32
Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı! Erdal Güneş: Bu bir yol kazasıydı! 23:24
Daha Eski
Alfons Groenendijk: Altın değerinde 3 puandı! Alfons Groenendijk: Altın değerinde 3 puandı! 23:18
Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... Haji Wright açıklaması! G.Saray ve F.Bahçe... 22:58
Newcastle ile West Ham yenişemedi! Newcastle ile West Ham yenişemedi! 22:56
Enes Ünal Atletico'dan 1 puanı aldı! Enes Ünal Atletico'dan 1 puanı aldı! 22:34
Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" Jesus'a şok sözler! "Mesleki ahlakı yok" 22:30
Yılmaz Vural: Skoru izah etmesi mümkün değil Yılmaz Vural: Skoru izah etmesi mümkün değil 22:05