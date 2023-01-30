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Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemleri açıklandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:05 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 12:16
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

31 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe:

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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