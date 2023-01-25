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SON DAKİKA - Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor. 21. hafta müsabalarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:49 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:58
SON DAKİKA - Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı. Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye Yaşar Kemal Uğurlu atandı. Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki maçta Zorbay Küçük düdük çalacak.

Galatasaray'ın Giresunspor'a konuk olacağı maçta Bahattin Şimşek görev alacak. Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta ise Volkan Bayarslan atandı.

İşte 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler...

• Sivasspor-Adana Demirspor: Burak Pakkan
• Ankaragücü-Gaziantep FK: Mert Güzenge
• Antalyaspor-Ümraniyespor: Direnç Tonusluoğlu
• İstanbulspor-Kayserispor: Murat Erdoğan
• Başakşehir-Konyaspor: Suat Arslanboğa

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