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Başakşehir Trabzonspor'un eski futbolcusu Edgar le ile transferde anlaşmaya vardı!

Süper Lig'de transfer hareketliliği devam ediyor. Son olarak İstanbul ekiplerinden Başakşehir kadrosuna geçen sezon Trabzonspor'un formasını terleten Edgar Le'yi kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 18:00
Başakşehir Trabzonspor'un eski futbolcusu Edgar le ile transferde anlaşmaya vardı!

Medipol Başakşehir, son olarak Trabzonspor'da forma giyen ve yaklaşık bir yıldır kulüpsüz olan savunma oyuncusu Edgar Ie'yi kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gine-Bissau asıllı Portekizli futbolcu Edgar Miguel Ie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Ie'nin takımda 51 numaralı formayı giyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Edgar Miguel Ie'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Fransa'nın Lille takımından 2019-2020 sezonu öncesinde Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki stoper, ilk sezonunu kiralık olarak Hollanda temsilcisi Feyenoord'da geçirdi. 2020-2021 sezonunda bordo-mavili ekibe dönen Edgar Ie, 1,5 sezonda 55 Süper Lig maçında forma giydi.

Aralık 2021'de sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşayan Portekizli futbolcunun sözleşmesi Ocak 2022'de feshedildi. O tarihten bu yana tedavi sürecini geçiren ve kulüpsüz olan Ie, Medipol Başakşehir formasıyla yeniden futbola dönecek.

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