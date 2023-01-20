Süper Lig'de ayrılıklar peş peşe! Bedavaya transfer...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren birçok takım, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar almaya başladı.
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren birçok takım, mevcut oyuncularla ilgili de kararlar almaya başladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların son durumu merak ediliyor.
Özellikle Fenerbahçe'de Altay Bayındır ile kontrat krizi yaşanıyor.
Enner Valencia ve Miha Zajc için de net bir durum söz konusu değil.
Beşiktaş'ta durum nispeten biraz daha net. Trabzonspor'da ise sadece tek bir futbolcunun kontratı bitecek.
Peki sözleşmesi sona erecek yıldızlarda son durum ne?
SporEkranı'nın derlediği haberde serbest kalacak oyuncular hakkında bilgiler verildi.
İşte detaylar...
ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE
Spor Toto Süper Lig'de bu yaz sözleşmesi sona erecek isimler arasında Altay Bayındır'a çok özel bir vurgu yapmamız gerekiyor. Gelecek kariyeri en merak edilen isimlerden biri olan Fenerbahçe ve A Milli Futbol takımımızın genç kalecisi Altay Bayındır, şu ana dek kulübüyle herhangi bir sözleşme imzalamış değil.
Yönetim ve oyuncunun menajeri, bulunduğu konum açısından oldukça düşük bir ücret alan (yıllık 5 milyon TL) kalecinin maaşının 5 katına kadar çıkabileceği bir sözleşme üzerine odaklanmış durumda.
Buna göre taraflar ortalama 4-5 yıllık uzun vadeli yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor. Hatırlanacağı gibi özellikle 3-0 kaybedilen Galatasaray maçı sonrası Keylor Navas dedikoduları basında kendine yer bulmuştu.
Gaziantep FK karşısında oldukça iyi bir oyun ortaya koyan ve alınan galibiyette önemli bir rol oynayan kalecinin potansiyel olarak 15 Milyon Euro civarında bir bonservis bedeline sahip olduğu düşünülüyor.
Altay Bayındır'a sezon sonunda yurt dışından birçok teklifin gelmesi bekleniyor. Taraftarların protestolarından son derece rahatsız olduğu bilinen Altay, her şeye rağmen önceliği Fenerbahçe'ye veriyor.
Kararsız bir görüntü çizen Fenerbahçe yönetimi, ezeli rakiplerine bonservissiz olarak Altay'ı kaptırma riskini de düşünmek zorunda. Nitekim böyle bir senaryoda zaten iyice azalan taraftar desteği, tükenme noktasına gelebilir.
NATHAN REDMOND - BEŞİKTAŞ
Sezon başında kulübü Southampton ile olan sözleşmesinin son yılı olmasına rağmen Beşiktaş'a kiralanan ve transferi ciddi gündem yaratan İngiliz forvet, Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremedi.
Sadece 4 Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Redmond; 12 Süper Lig maçında 2 asist yaparken, henüz golle buluşamadı. Bu sezon resmi maçlarda tek golünü Türkiye Kupası 4.Turu'nda 3-1 kazanılan Serik Belediyespor maçında atan kariyerli oyuncunun, Beşiktaş'ta devam etmesi pek olası gözükmüyor.
Yıldız ismin sonraki durağının neresi olacağı ise daha şimdiden büyük bir merak konusu.
MIHA ZAJC - FENERBAHÇE
4 sezondur oynadığı Fenerbahçe'de özellikle Vitor Pereira ve İsmail Kartal dönemlerinde başarılı sezonlar geçiren Slovenyalı orta saha oyuncusu, Jorge Jesus'un gözüne girmeyi bir türlü başaramadı.
Bu sezon 6 Süper Lig ve 1 Avrupa Ligi maçında ilk 11'de yer bulabilen Miha Zajc, gelecek sezon orta sıralar için mücadele edecek bir Serie A takımına gidebilir. Bilindiği üzere Zajc, bu ligde gösterdiği üstün performansla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
N'KOUDOU - BEŞİKTAŞ
3.5 yıl önce 4.5 milyon Euro bonservisle Tottenham'dan alınan Kamerunlu sol kanat oyuncusu, 4 sezonda 90 maça çıkıp 19 gol attığı Beşiktaş'ta bu sezon da 17 maçta 5 gollük bir performans sergiledi. Buna rağmen başarılı oyuncu yönetimin gözüne girmeyi bir türlü başaramadı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Kamerun forması giyen milli futbolcuya, özellikle de Körfez takımlarından ciddi teklifler olduğu biliniyor.
ENNER VALENCIA - FENERBAHÇE
33 yaşına rağmen başarılı bir Dünya Kupası geçiren ve attığı 15 golle Süper Lig'de ilk yarının gol kralı olan Enner Valencia, tam anlamıyla kariyerinin zirvesinde.
Sezon başında Fenerbahçe'den yollanması bile gündeme gelen yıldız isim, deyim yerindeyse altın sezonunu geçiriyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alan Ekvatorlu golcü, ilerleyen yaşına rağmen, mevcut performansını sürdürüyor.
Bu formuyla Valencia'yı Fenerbahçe formasıyla önümüzdeki sezon görmemiz kolay olmayacaktır. Özellikle Güney ve Orta Amerika takımlarının Valencia'ya müthiş bir ilgisi söz konusu.
MAREK HAMSIK - TRABZONSPOR
Trabzonspor'un uzun yıllar sonra gelen Süper Lig şampiyonluğunun adeta mihenk taşlarından olan tecrübeli Slovak oyuncu, taraftar için çok özel bir yere sahip. Kısa sürede kulübü sahiplenen tavrıyla Trabzonspor taraftarının gönlünü kazanan Hamsik'in sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
Hatırlanacağı gibi yakın zaman önce Slovak orta saha oyuncusu milli takım kariyerini sonlandırmıştı. Trabzonspor yönetimi kendisiyle 1 sezon daha devam etmek istese de Slovak oyuncunun kariyeri planları henüz tam anlamıyla netleşmiş değil.
Marek Hamsik'in sezon sonunda futbol kariyerine son noktayı koyması da masada duran güçlü olasılıklardan biri durumunda.
JOSEF - BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yabancı futbolculardan bir tanesi de Josef de Souza. 3. sezonunu geçirdiği siyah-beyazlılarda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa kazanan Brezilyalı orta saha, ligin ilk yarısında oynanan Ankaragücü deplasmanında sahaya giren bir taraftara müdahale ettiği için kırmızı kart görmüştü.
Bu cezaya büyük tepki gösteren ve artık Türkiye'de kendisini güvende hissetmediğini açıklayan Josef, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını basın toplantısında açıklamıştı. 33 yaşında olmasına rağmen oyuncunun daha önce de oynadığı Arap Yarımadası'ndan iyi sözleşmeler olması mümkün. Josef, hırslı, sahiplenici ve yaşına göre oldukça dinamik yapısıyla Beşiktaş taraftarının gözde isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
FABIO BORINI - KARAGÜMRÜK
Karagümrük formasıyla 3. sezonunu geçiren ve ilk yarıda attığı 10 golle gol krallığının iddialı isimleri arasında yer alan İtalyan forvetin geleceği belli ölçüde teknik direktör Pirlo ile doğru orantılı.
Pirlo sezon sonunda Karagümrük'ü hedeflerine ulaştırırsa ve bunun neticesinde takımı çalıştırmaya devam ederse, muhtemelen Borini de iyi bir kontrat şartıyla gollerini Karagümrük için atmaya devam edebilir.
EL KAABI - HATAYSPOR
Hatayspor formasıyla geride bıraktığımız sezon 18 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Faslı forvet, bu sezonun ilk yarısını 6 gol ve 3 asistle tamamladı. Hala takımın en skorer ismi ve en büyük gol umudu olan El Kaabi, Hatayspor'u kümede tutmak adına mücadele veriyor. Sezona çok kötü bir başlangıç yaptıktan sonra, Volkan Demirel aşısıyla toparlanan bordo-beyazlılar ilk yarı sonunda hala düşme potasının içerisinde yer alıyor. Hatayspor Süper Lig'de kalsa bile El Kaabi'nin çok daha iyi kontrat alabileceği seçenekleri mevcut.
ONUR BULUT - KAYSERİSPOR
Geride bıraktığımız sezon Kayserispor formasıyla yaptığı 8 asistle ön plana çıkan istikrar sembolü Onur Bulut, yaşadığı finansal sorunlar sebebiyle transfer tahtası kapalı olan sarı-kırmızılılara sezon sonunda veda edecek gibi duruyor. Oyuncu, oldukça zor durumda olan takımının ilk yarıyı 8. sırada bitirmesinde kuşkusuz en büyük pay sahiplerinden biri. Hem yerli olması hem oynadığı mevkide çok az alternatif olması sebebiyle, 4 büyüklere transfer olması dahi sürpriz olmayacaktır.
MENSAH - KAYSERİSPOR
Kasımpaşa'da 2017-18, Kayserispor'da ise 2019-20 sezonlarında gösterdiği performansla fark yaratan Mensah, kendisini İstanbul'da Beşiktaş formasıyla bulmuştu. Ganalı orta saha, daha şimdiden istikrarlı performansıyla birçok kulübün dikkatini çekiyor. Merkez orta saha oyuncusu karyierinin başında Atletico Madrid takımının da formasını giymişti.