Süper Lig'de ayrılıklar peş peşe! Bedavaya transfer...

ALTAY BAYINDIR - FENERBAHÇE

Spor Toto Süper Lig'de bu yaz sözleşmesi sona erecek isimler arasında Altay Bayındır'a çok özel bir vurgu yapmamız gerekiyor. Gelecek kariyeri en merak edilen isimlerden biri olan Fenerbahçe ve A Milli Futbol takımımızın genç kalecisi Altay Bayındır, şu ana dek kulübüyle herhangi bir sözleşme imzalamış değil.