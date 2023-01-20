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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı her geçen hafta nefesleri kesiyor. Yoğun geçen rekabetin 19. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları da değişti. Lider Galatasaray evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe ise deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek takibini sürdürdü. Konyaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Beşiktaş haftayı hatasız kapattı. Trabzonspor ise sahasında ağırladığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. İşte yeni şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 14:41
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

19. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Galatasaray evinde Hatayspor'u farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 8 maça çıkararak puanını 42 yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Sarı-lacivertliler 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Beşiktaş ise 1-0 geriden geldiği maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Siyah-beyazlılar bu sonuçla 32 puana yükselerek 5. sırada konumlandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 yenerek nefes aldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

32 puana ulaşan bordo-mavililer, 6. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Süper Lig'de 19. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

İşte yeni şampiyonluk oranları...

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