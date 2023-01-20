Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! 2 favori birden

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.
19. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti.
Galatasaray evinde Hatayspor'u farklı mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 8 maça çıkararak puanını 42 yaptı.
Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti.
Sarı-lacivertliler 38 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Beşiktaş ise 1-0 geriden geldiği maçta Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar bu sonuçla 32 puana yükselerek 5. sırada konumlandı.
Trabzonspor sahasında Başakşehir'i 1-0 yenerek nefes aldı.
32 puana ulaşan bordo-mavililer, 6. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de 19. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi.
İşte yeni şampiyonluk oranları...
Adana Demirspor 35.00
Başakşehir 16.00
Trabzonspor 14.00
Beşiktaş 8.50
Galatasaray 1.90
Fenerbahçe 1.90