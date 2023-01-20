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Galatasaray'a seyirci şoku!

PFDK, Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon 2. kez tekrarlanması nedeniyle tam 40 bloktaki seyircilere kart bloke cezası verdi. Antalyaspor maçına giremeyecek sarı- kırmızılılar, biletlerini başka bir taraftara devredebilecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 13:19
Galatasaray'a seyirci şoku!
PFDK, Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahüratın bu sezon 2. kez tekrarlanması nedeniyle tam 40 bloktaki seyircilere kart bloke cezası verdi.

Antalyaspor maçına giremeyecek sarı- kırmızılılar, biletlerini başka bir taraftara devredebilecek.

G.SARAY'DAN DUYURU!

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından ceza alan taraftarların kombinelerini kulübe devretmelerini istedi.

Yapılan paylaşımda PFDK kararına tepki gösterilirken, "Adaletsizliğe ve standartsızlığa inat, Cumartesi günü 50 bin Aslan omuz omuza... Bu maçta kombinesini kulübümüze devredecek taraftarlarımızın, sezonluk kombine hakkından düşülmeyeceğini önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.
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