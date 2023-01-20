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Galatasaray Antalyaspor'u konuk ediyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde yarın sahasında Fraport Tav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 11:42
Galatasaray Antalyaspor'u konuk ediyor!

Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sarı-kırmızılılar, yarınki mücadeleye 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Berkan Kutlu ise ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular Antalyaspor karşısında sarı kart gördükleri taktirde bir sonraki maç olan Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecekler

Galatasaray'ın yarınki karşılaşmaya şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor;

''Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi''

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