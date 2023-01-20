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Adana Demirspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Adana Demirspor ile Giresunspor arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 19:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma 20:20
Adana Demirspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Adan Demirspor, Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

İki takımın da hedefi sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak. Adana Demirspor ile Giresunspor arasında oynanan bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, Gökhan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Belhanda, Emre

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görken, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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