Adana Demirspor Giresunspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta mücadelesinde Adan Demirspor, Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

İki takımın da hedefi sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak. Adana Demirspor ile Giresunspor arasında oynanan bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Manev, Rodrigues, Gökhan, Stambouli, Ndiaye, Yusuf, Belhanda, Emre

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görken, Mejia, Serginho, Sainz, Bajic

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Giresunspor maçı 20 Ocak Cuma günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.