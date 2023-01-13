Kayserispor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
KAYSERİSPOR - SİVASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan
Sivasspor: Ali, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa
KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.