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Kayserispor Sivasspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kayserispor'un, Sivasspor'u konuk ettiği mücadelede iki takımın da hedefi sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak. Kayserispor ile Sivasspor arasındaki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 19:20 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 19:50
Kayserispor Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. İki takım da sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - SİVASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Cenk, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan

Sivasspor: Ali, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Charisis, Ulvestad, N'Jie, Gradel, Ahmed Musa

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Sivasspor maçı 13 Ocak Cuma günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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