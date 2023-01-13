Kayserispor Sivasspor: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele Kayserispor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelede gol perdesini Kayserispor'dan 23. dakikada Hosseini açtı.

Ardından Kayserispor'da O.Kemen skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 41. dakikasında ise bu sefer Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı takımının 3. golünü kaydetti.

52. dakikada bu kez Sivasspor'da Robin Yalçın skoru 3-1'e getiren isim oldu.

Dakikalar 69'u gösterdiğinde O. Kemen kendisinin 2. ve takımının 4. golünü atmayı başardı.

Bu sonuçla mücadele 4-1 Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Kayserispor maçın ardından ligde 26 puanla 8. sırada bulunuyor.

Sivasspor ise 15 puanla 17. sırada yer almakta.

Kayserispor haftaya Beşiktaş'ı konuk edecek. Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanına çıkacak.