Haberler Süper Lig TFF 2022-2023 sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi takımların harcama limitlerini duyurdu!

TFF 2022-2023 sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi takımların harcama limitlerini duyurdu!

TFF'den ara transfer dönemiyle ilgili merakla beklenen açıklama geldi. TFF son olarak takımların harcama limitlerini duyurdu. İşte dört büyükler başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 18:09 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2023 Çarşamba 18:21
TFF 2022-2023 sezonu 2. Transfer ve Tescil dönemi takımların harcama limitlerini duyurdu!

TFF'den ara transfer dönemi harcama limitleriyle ilgili resmi açıklama geldi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

TFF'den "Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. Süper Lig Kulüplerinin ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında Ek XIII/G fıkrasınca belirlenen Takım Harcama Limitleri aşağıda yer almaktadır:"

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII F Maddesinde belirtildiği üzere,

T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınacaktır.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının EK XIII G Maddesinde belirtildiği üzere,

Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18:00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.

*Kulüplerin kesinleşen UEFA gelirleri THL'ne eklenmiştir.

*Sıralama, 2021-2022 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir." açıklamalarına yer verildi.

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