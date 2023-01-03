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Erkan Özdamar’a görev yok!

Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a MHK'den ceza geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 06:50
Erkan Özdamar’a görev yok!

Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar'a MHK'den ceza geldi. Ev sahibi Sivasspor'un attığı bir golü, monitörde izledikten sonra VAR hakemi Özgüç Türkalp'in uyarısıyla izleyip, ofsayt gerekçesiyle iptal eden Erkan Özdamar, maçtaki bazı kararlarıyla da çok konuşuldu. Özellikle Sivasspor cephesi, Erkan Özdamar'a sert tepki gösterdi. MHK, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan ismi olan Erkan Özdamar'a, Süper Lig'in 17. haftasında görev vermedi. Öte yandan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçının VAR hakemi Özgüç Türkalp'e de bu hafta maç verilmesi beklenmiyor.

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