Haberler Süper Lig TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİNE SEYİRCİ ALINACAK MI? | Derbiye deplasman takım seyircisi alınacak mı? - FB'li taraftarlar stada alınacak mı?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİNE SEYİRCİ ALINACAK MI? | Derbiye deplasman takım seyircisi alınacak mı? - FB'li taraftarlar stada alınacak mı?

Süper Lig'in 15. haftasında yaşanacak dev derbiyle ilgili İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısından karar çıktı. Heyecanlı karşılaşma öncesinde taraftarların stada alınmayacağı iddialarının ardından vatandaşlar arama motorlarında Trabzonspor Fenerbahçe derbisine seyirci alınacak mı? Derbiye deplasman takım seyircisi alınacak mı? FB'li taraftarlar stada alınacak mı? sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm merak edilenler haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 17:00
TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİNE SEYİRCİ ALINACAK MI? | Derbiye deplasman takım seyircisi alınacak mı? - FB'li taraftarlar stada alınacak mı?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİNE SEYİRCİ ALINACAK MI? | Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Heyecanlı derbi öncesinde F.Bahçeli seyircilerin stada alınmayacağı ihtimalleri taraftarların kafasında soru işaretlerine neden ollurken beklenen açıklama İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısının ardından geldi. Peki Trabzonspor Fenerbahçe derbisine seyirci alınacak mı? Derbiye deplasman takım seyircisi alınacak mı? FB'li taraftarlar stada alınacak mı? İşte detaylar...

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DERBİYE DEPLASMAN TAKIM SEYİRCİSİ ALINACAK MI?

Heyecanlı derbi öncesinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, sarı-lacivertli taraftarların maça alınmamasına karar verildi. 24 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'de başlayacak olan karşılaşmada bin 600 özel olmak üzere 2 bin 400 güvenlik personeli görev yapacak.

FB'Lİ TARAFTARLAR STADA ALINACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması yönündeki karar bu maçta da uygulanacak ve sarı-lacivertli taraftarlar mücadeleye alınmayacak.

TRABZON VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Sağ duyunun hakim olduğu bir müsabakayı geride bırakacaklarını inandığını belirten Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bazen amacını aşan yorumlar olabiliyor ama geçmiş yıllarda çok can yandığı için son yıllarda çok sağduyu ile maçlar geçirilmiştir. Benim görev yaptığım süre boyunca onlarca mücadele izledim. En ufak bir cismin atıldığı bir maça ben şahit olmadım. Çok şükür şampiyonluğu da gördük. Fenerbahçe müsabakasında da sağduyunun hakim olacağına ben inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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