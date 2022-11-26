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Soso Feghouli Karagümrük'te

Galatasaraylı eski yıldız, kırmızı - siyahlılarla anlaştı. Cimbom'un kontrat yenilemediği Cezayirli sağ açık, İstanbul’da kalmak istediği için Fatih Karagümrük’ün teklifini kabul etti. 32 yaşındaki Sofiane Feghouli için resmi açıklama kısa sürede yapılacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2022 Cumartesi 06:50
Soso Feghouli Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Karagümrük, transferde bombayı patlattı. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı takımda indirip yapıp kalmak isteyen ancak yönetim tarafından reddedilen Feghouli'yle anlaştı. İstanbul'da yaşamını sürdürmek isteyen 32 yaşındaki Cezayirli yıldız sağ açık Fatih Karagümrük ile her konuda anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da 3.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin, bu ücretin çok altında bir paraya anlaştığı öğrenildi. 2017'de 4 milyon 250 bin euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve 5 sezon forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla boy gösterdiği 30 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Feghouli, tribünlerin de sevdiği isimler arasındaydı.

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