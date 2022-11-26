Soso Feghouli Karagümrük'te

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Karagümrük, transferde bombayı patlattı. Kırmızı-siyahlılar, Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra sarı-kırmızılı takımda indirip yapıp kalmak isteyen ancak yönetim tarafından reddedilen Feghouli'yle anlaştı. İstanbul'da yaşamını sürdürmek isteyen 32 yaşındaki Cezayirli yıldız sağ açık Fatih Karagümrük ile her konuda anlaşma sağladı.

2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Galatasaray'da 3.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin, bu ücretin çok altında bir paraya anlaştığı öğrenildi. 2017'de 4 milyon 250 bin euro'ya Galatasaray'a transfer olan ve 5 sezon forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu, iki Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla boy gösterdiği 30 karşılaşmada 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Feghouli, tribünlerin de sevdiği isimler arasındaydı.