Berna başkan kopmaz kopamaz

Kayserispor'da 10 Aralık’ta seçim öncesinde Ali Çamlı’nın başkan adayı olmasına karar verildi. Ali Çamlı da Başkan Berna Gözbaşı’nı övdü. Çamlı, “Ben nasıl yönetimde yokken Berna hanımın yanında olduysam, o da yönetimde olmasa bile takıma destek verecektir, bizlerin yanında olacaktır. Berna başkan, Kayserispor’dan kopmaz, kopamaz” ifadelerini kullandı.
Kayserispor'da 10 Aralık'ta seçim öncesinde Ali Çamlı'nın başkan adayı olmasına karar verildi. Ali Çamlı da Başkan Berna Gözbaşı'nı övdü. Çamlı, "Ben nasıl yönetimde yokken Berna hanımın yanında olduysam, o da yönetimde olmasa bile takıma destek verecektir, bizlerin yanında olacaktır. Berna başkan, Kayserispor'dan kopmaz, kopamaz" ifadelerini kullandı.