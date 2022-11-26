Antalya’da Fredy sevinci

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada izne çıkan Antalyaspor'da izin sona erdi ve çalışmalar başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan Akrepler, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde hazırlıklara başladı. Süper Lig'de üst üste 3 galibiyetle kupa arasına giren kırmızı-beyazlılarda futbolcuların keyifli olması dikkati çekti.

Antalyaspor'da bir diğer sevindirici gelişme ise ligin 10. haftasında oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Fredy Ribeiro'da yaşandı. Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük maçlarında forma giyemeyen Angolalı futbolcu, takımla birlikte çalışmalara başladı. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, bu sezon 8 maçta 2 asist katkısı sağladı.