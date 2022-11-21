Paşa'da iki aday

Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Daha önce de çok kısa bir süre görev yapan İrfan Buz ile futbolu bıraktıktan sonra bir süre Fatih Terim'in ekibinde antrenörlük yapan Selçuk İnan listedeki isimler olarak ön plana çıktı.
ŞenolCan'la yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Daha önce de çok kısa bir süre görev yapan İrfan Buz ile futbolu bıraktıktan sonra bir süre Fatih Terim'in ekibinde antrenörlük yapan Selçuk İnan listedeki isimler olarak ön plana çıktı.