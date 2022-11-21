Lindeman ayrıldı

Antalyaspor'da Nuri Şahin'le göreve gelen Michael Lindeman, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. Ertelenen Beşiktaş maçı öncesine kadar çalışmalarını sürdüren 58 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, babasının sağlık sorunu nedeniyle ayrılık kararını yönetime bildirerek görevini bıraktı.
Antalyaspor'da Nuri Şahin'le göreve gelen Michael Lindeman, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. Ertelenen Beşiktaş maçı öncesine kadar çalışmalarını sürdüren 58 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, babasının sağlık sorunu nedeniyle ayrılık kararını yönetime bildirerek görevini bıraktı.