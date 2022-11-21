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Lindeman ayrıldı

Antalyaspor'da Nuri Şahin'le göreve gelen Michael Lindeman, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. Ertelenen Beşiktaş maçı öncesine kadar çalışmalarını sürdüren 58 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, babasının sağlık sorunu nedeniyle ayrılık kararını yönetime bildirerek görevini bıraktı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Lindeman ayrıldı
Antalyaspor'da Nuri Şahin'le göreve gelen Michael Lindeman, kırmızı-beyazlılarla yollarını ayırdı. Ertelenen Beşiktaş maçı öncesine kadar çalışmalarını sürdüren 58 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, babasının sağlık sorunu nedeniyle ayrılık kararını yönetime bildirerek görevini bıraktı.
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