Haberler Süper Lig Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer müjdesi verdi! Forvet alacağız

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer müjdesi verdi! Forvet alacağız

Takımdan ayrılan Dzyuba’nın yerine ara santrfor alacaklarını belirten Başkan Sancak, Galatasaraylı Yunus Akgün’e kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ancak Gomis’le ilgilenmediklerini, Mario Balotelli’yi gündeme gelirse düşündüklerini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak transfer müjdesi verdi! Forvet alacağız

Spor Toto Süper Lig'in flaş ekiplerinden Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, katıldığı bir televizyon programında transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Başkan Sancak, sezon başında takımdan ayrılan İtalyan yıldız golcü Balotelli ve forvet transferi hakkında, "Balotelli misyonu tamamlamıştı Adana Demirspor'da. O yüzden izin verdim ayrılmasına. Şimdi orada sıkıntılar yaşıyor. Mario'yla görüştük. 'Eğer bedava gelirsen seni alırım' dedim. Ara transferde değil, sezon sonunda. Gündeme gelirse devre arasında bakarız. Dzyuba'nın yerine birini alacağız. Şimdiden gündeme getirmenin anlamı yok. Transfer dönemi değil. Görüştüklerimiz varsa da açık açık söylemeyiz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY OYNATMAZSA TALİBİM

Adana Demirspor'daki performansını Galatasaray'da sergileyemeyen ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çeken Yunus Akgün'ü tekrar takımda görmek istediğini vurgulayan Murat Sancak, "Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum. Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum" yorumunda bulundu. Galatasaray'la bu sezon 10 maça çıkan 22 yaşındaki sağ açık, 1 asist yaptı. Akgün, geçen sezon mavi-şimşeklerde 38 maçta 9 gol, 12 asist katkısı sağladı.

Geçen sezon Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün'ün 2024 yılına kadar Galatasaray'la sözleşmesi bulunuyor

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