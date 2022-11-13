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İstanbulspor - Hatayspor maçının ardından Fatih Tekke açıklamalarda bulundu

Süper Lig'in 14. haftasında İstanbulspor, Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleden galip ayrılan taraf 1-0'lık skorla misafir takım Hatayspor oldu. Maçın ardından ise İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'den açıklamalar geldi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 19:59
İstanbulspor - Hatayspor maçının ardından Fatih Tekke açıklamalarda bulundu

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, maçın ilk bölümünde istedikleri duyguyu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Hatayspor'un söz konusu bölümde iyi oynadığını anlatan Tekke, "Maçın 3'te 2'lik bölüm tamamen istediğimiz gibi geçti. 2-3 pozisyon vardı, penaltıya bakmadım. Gol bulmamız gerekiyordu. Üzgünüz, Hatayspor'u tebrik ederim. Oyuncularımın 3'te 2'lik bölümdeki duygu ve isteğinden memnunum fakat çok önemli maçtı. Buradan kesin galip gelmek istiyorduk. Umarım bunları telafi edeceğimiz maçlar olur." diye konuştu.

Son maçlarda yaptıkları hataların golle cezalandırıldığını aktaran Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunu daha fazla çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Pozisyonlara hakemler karar veriyor ama bazen çizgi hakemleri gözümüzün önünde oluyor, bize kolay kart çıkarıyor. Çocuklara söylediğim şey, 'geleceğinizde size katkı sağlamak istiyorum'. Çocukların geleceği bizim için çok önemli." ifadelerine yer verdi.

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