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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yedek kulübesine TV yasağı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerine yedek kulübesinde televizyon kullanımının yasaklandığına dair bir yazı gönderdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 08:52 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 09:34
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yedek kulübesine TV yasağı

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yedek kulübelerindeki televizyonlara ve maçların 1. ve 2. devrelerinin başlama saatlerine ilişkin uyarı geldi.

Akşam gazetesinde yer alan haberde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yer alan takımlara bir yazı gönderdiği ve yedek kulübelerinde yer alan televizyonların, mobil cihazlar olmadığı için kullanımının yasak olduğu aktarıldı.

KURALDA NE YAZIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan "Oyun Kuralları" kitapçığında konuyla ilgili şu ifadeler yer alıyor, "Oyuncuların (yedek oyuncular, değiştirilmiş oyuncular ve ihraç edilmiş oyuncular dahil) herhangi bir elektronik veya iletişim ekipmanı giymesine ve kullanmasına izin verilmez (EPTS kullanımına izin verilen yerler hariç). Oyuncu sağlığı veya güvenliği veya taktiksel/antrenörlük sebepleriyle direkt olarak bağlantılı olduğu sürece takım görevlileri tarafından elektronik iletişim aracının kullanımına izin verilir fakat sadece küçük, mobil, elle tutulur ekipmanlar (örneğin mikrofon, kulaklık, kulak mikrofonu, mobil telefon/akıllı telefon, akıllı saat, tablet, laptop) kullanılabilir. İzin verilmeyen bir ekipman kullanan veya elektronik veya iletişim ekipmanı kullanımı sonucu uygunsuz davranan takım görevlileri ihraç edilecektir."

Öte yandan karşılaşmaların devre aralarının 15 dakikayı geçmesi nedeniyle de uyarıda bulunulduğu kaydedildi. Haberde, konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun da uyarıldığı belirtildi.

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