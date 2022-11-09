Haberler Süper Lig TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kulüplerin toplam borcunu açıkladı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kulüplerin toplam borcunu açıkladı

Turkuvaz Medya'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu 2022 etkinliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu. İşte o sözler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 11:54
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kulüplerin toplam borcunu açıkladı

Turkuvaz Medya'da düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu 2022 etkinliğinde konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig ekiplerinin borç durumu ve akademi zorunluluğu ile ilgili konuştu.

Büyükekşi, "Ekonomik olarak en büyük sıkıntı kulüplerimizin borçları. Kulüplerimizin yaklaşık 25 milyar lira borcu var. Faizleriyle birlikte 50 milyar liraya dayanacağını tahmin ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde çalışarak çözüm üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ve alt lig maçlarına yoğun ilgi olması için maçlardan önce konserlerin devam edeceğini açıklayan Büyükekşi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün kulüplerimize eşit mesafedeyiz. Bunu da kararlılıkla sürdüreceğiz. İkinci devrenin başından itibaren, hem Süper Lig hem de alt lig maçlarında konserler düzenleyeceğiz. Bu çalışmayı bütün liglerimize yayarak, eşitlik ilkemizi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

"AKADEMİ ZORUNLULUĞU GELİYOR"

Alt yapı sorununa değinen Mehmet Büyükekşi, tüm kulüplere akademi zorunluluğu getireceklerini duyurdu. Büyükekşi, "Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntıdan çıkması için en önemli konu altyapı. Altyapıda futbolcu yetiştirmekten başka çaremiz yok. Yurtdışından yabancı oyuncu getirmek yerine altyapı için oyuncu yetiştirecek hoca getirmemiz gerekiyor. Başta Süper Lig takımlarına olmak üzere, akademi zorunluluğu getiriyoruz. Bunun çalışmalarına başladık. TFF, altyapı organizasyonunun şefi olacak. Altyapıda görev yapan hocaların çoğu asgari ücretle çalışıyor. Bunu günümüz şartlarına göre revize etmek ve TFF olarak 6 ay boyunca maaşları biz ödemek istiyoruz." dedi.

"EN İYİ ÖRNEKLERİ BULACAĞIZ"

Akademi programı için Avrupa örneklerini inleyeceklerine değinen Büyükekşi, ''UEFA'ya bağlı olan 55 ülkeden sadece 3 tanesi strateji çalışması yapmamış. Bunlardan biri de Türkiye. Bu çalışmaları yapacağız. Türk futbolunun 3-5-10 yıllık stratejik planlamalarını hayata geçireceğiz. Her ülkede en az iki önemli takımın akademilerini ziyaret edeceğiz. Türkiye'de de ziyaretlerimiz sürüyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında en iyi örnekleri bulup, akademi programını hayata geçireceğiz." dedi.

"2000'DEN BİLE DAHA İYİ PUAN TOPLADIK"

TFF Başkanı, "Ülke puanı sıralamasında 2000 yılında toplanan puandan daha fazlasını bu yıl topladık. 12. sıraya kadar yükseldik, ilerleyen maçlarda alacağımız sonuçlara göre 10. sıraya kadar yükselebiliriz." sözlerini kullandı.

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