Hatayspor - Başakşehir maçı CANLI

Hatayspor ve Başakşehir Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Aabid, Ribeiro, El Kaabi,Bertuğ Özgür

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Başakşehir maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.