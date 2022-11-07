Haberler Süper Lig Hatayspor - Başakşehir maçı CANLI

Hatayspor - Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'in 13. haftasında Hatayspor, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Hatayspor son olarak ligde Ankaragücü'ne deplasmanda 4-1 mağlup olmuştu. Başakşehir ise Giresunspor ile kendi evinde oynadığı mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Hatayspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2022 Pazartesi 20:10
Hatayspor - Başakşehir maçı CANLI

Hatayspor ve Başakşehir Süper Lig'in 13. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Bu keyif dolu müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Kaan, Aabid, Ribeiro, El Kaabi,Bertuğ Özgür

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer, Duarte, Touba, Hasan Ali, Ndayishimiye, Deniz, Aleksic, Berkay, Mounir, Okaka

HATAYSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Başakşehir maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Şenol Güneş eski yıldızına kavuşuyor! O isim için dudak uçuklatan maaş...
Balotelli İsviçre'yi karıştırdı! İtalyan yıldız Basel ile Sion karşılaşmasında saha kenarına gelirken cinsel organını çıkarıp...
Fırtına'nın Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kuraları belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Serik Belediyespor maçı hazırlıkları başladı
Rıza Çalımbay: Tedbirlerimizi aldık
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (7 Kasım)
Canlı altın ve dolar kuru (7 Kasım)
TOKİ kura sonuçları belli oldu! (TOKİ başvuru sorgulama)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Serik Belediyespor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Serik Belediyespor maçı hazırlıkları başladı 19:41
Rıza Çalımbay: Tedbirlerimizi aldık Rıza Çalımbay: Tedbirlerimizi aldık 19:36
Luis Campos'tan Bayern Münih sözleri! Luis Campos'tan Bayern Münih sözleri! 19:35
Jorge Jesus: Zor bir maç olacak! Jorge Jesus: Zor bir maç olacak! 19:16
Antalyaspor’da kupa mesaisi başladı Antalyaspor’da kupa mesaisi başladı 18:32
Euroleague Final-Four Litvanya'da olacak! Euroleague Final-Four Litvanya'da olacak! 18:27
Daha Eski
F.Bahçe ile anılıyordu! ManU alıyor F.Bahçe ile anılıyordu! ManU alıyor 18:22
Xavi'den Manchester United yorumu Xavi'den Manchester United yorumu 17:54
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! 17:39
Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş... Beşiktaş'ta 2 ayrılık yaşanacak! Şenol Güneş... 16:44
Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı! Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı! 16:42
Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? Trabzonspor - Basel maçı ne zaman? 16:21