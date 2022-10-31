Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Spor Toto Süper Lig

Başakşehir - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta maçında Başakşehir ile Giresunspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Giresunspor maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir

Volkan, Ömer, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Biglia, Berkay, Serdar, Traore, Okaka

Giresunspor

Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Sergen, Campuzano, Murat Cem, Serginho, Görkem, Eguskiza, Bajic