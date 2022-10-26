Zirvede yangın var

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta maçları zirveyi değiştirdi. Ligin en formda ekiplerinden Fenerbahçe ile Başakşehir, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Jesus yönetiminde hedefe ilerleyen sarı-lacivertliler, satranç maçına dönen karşılaşmada Rossi'nin usta işi vuruşuyla zirveye demir attı. Fenerbahçe, Adana Demirspor'un puan kaybıyla liderlik koltuğuna kuruldu. Beşiktaş derbisinden puanla dönen Trabzonspor, formda Sivas karşısında Slovak yıldızı Hamsik'le kazandı. Fırtına'da savunmada güven veren Bartra- Hugo ikilisinin müthiş uyumu, bordo-mavilileri gelecek adına umutlandırdı.



G.SARAY VE BEŞİKTAŞ KRİZDE

Alanyaspor maçında 2-0'dan 2-2 berabere kalan Galatasaray, hakem Ali Palabıyık'ın yönetimine ateş püskürdü. Kaybedilen 2 puan, TFF ve hakemlere fatura edildi. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kadro tercihi ve oyun müdahaleleri de tartışıldı. Beşiktaş, Hatay'da daha 31. saniyede öne geçti ama gerisini getiremedi. Eleştirilerin merkezinde ise kadro kalitesine rağmen sezon başından beri oynattığı futbol memnun etmeyen İsmael yer aldı. Zirveyi F.Bahçe'ye kaptıran Adana Demirspor, Konya karşısında şanssızdı. Antalya, Kayseri ve Karagümrük, haftanın karlı takımları oldu.



Başakşehir'i de deviren lider Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. Son altı karşılaşmanın beşinde kalesini gole kapattı.



Hatayspor filelerini 31. saniyede havalandıran Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü kaydetti.



Galatasaray, Süper Lig'de Mayıs 2012'den (2-2 Beşiktaş) bu yana ilk kez devre arasına iki farkla önde girdiği bir iç saha maçında puan kaybetti.



HAFTANIN TAKIMI: HATAYSPOR

Volkan Demirel'in dokunuşlarıyla hayata dönen Hatayspor, 31. saniyede geri düştüğü Beşiktaş karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı.



HAFTANIN GOLÜ: ROSSI (FENERBAHÇE)

Uruguaylı yıldız, yedek kulübesinden geldi. Sıkışan maçta müthiş bir plaseyle Fenerbahçe'ye zirveye taşıdı.

HAFTANIN ASİSTİ: ICARDI (GALATASARAY)

Arjantinli yıldız santrfor, Mertens'e gol pasını trivelayla yapıp gözlerin pasını sildi. Bir de gol atan İcardi'nin müthiş performansı galibiyete yetmedi.

HAFTANIN HOCASI: VOLKAN DEMİREL (HATAYSPOR)

Sezona kötü başlayan Hatayspor, Volkan Demirel'in gelişiyle çıkışa geçti. Ayağının tozuyla Hatay'a ilk galibiyetini 7. haftada kazandıran Demirel, Beşiktaş karşısında yaptığı yerinde hamlelerle bordobeyazlıları ayağa kaldırdı.



HAFTANIN KURTARIŞI RUNARSSON (ALANYASPOR)

İzlandalı kaleci, G.Saray karşısında adeta hayatının maçını oynadı. 10 kurtarış yapan Runarsson, uzatmada Emin'in vuruşunda kalesinde devleşti.

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Beşiktaş-Hatay maçında ilginç anlar yaşandı. Gedson Fernandes hayranı minik taraftar sahaya girerken, Portekizli yıldız minik hayranını kucağına alıp dışarı çıkardı.

HAFTANIN YILDIZI: MAURO ICARDI (GALATASARAY)



HAFTANIN SÖZÜ: DURSUN ÖZBEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Alanyaspor karşılaşması sonrasında çok sert açıklamalarda bulundu: "Artık bu işi uzatmanın gereği yok. Ne yapacaksanız, yapın. Bizi asacak mısınız, kesecek misiniz? Bir santim geri adım atmayacağız."

HAFTANIN YORUMU: YAPAY ZEKA SINIFTA KALDI

Süper Lig'de bu haftaya da hakemler damga vurdu. Özellikle G.Saray maçında Ali Palabıyık'ın kararları çok tartışıldı. TFF'nin 'Yapay zeka' ile yaptığı atamalar, kafalarda soru işaretleri oluşturmaya devam ederken; VAR hakemlerinin performansı da yetersiz kalıyor. Sorunun düzeltilmesi için ise her kafadan farklı bir ses çıkıyor fakat herhangi bir girişim yapılmıyor. Futbolun paydaşlarının şikayet ettiği konuda, birlik olunarak harekete geçme zamanı geçiyor. Sergen Dağ