Antalyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Antalyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Antalyaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi, sahasında oynanan mücadelede hasreti dindirmek istiyor. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise kritik virajdan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Nakajima, Sinan, Wright
İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emir Kaan
ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - İstanbulspor maçı BeIN Sporst 1'den CANLI yayınlanıyor.