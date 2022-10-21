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Antalyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Antalyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Antalyaspor sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. İki takım da müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Antalyaspor - İstanbulspor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 19:55
Antalyaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Antalyaspor - İstanbulspor maçı canlı anlatım | Süper Lig maçı izle

Antalyaspor ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Akdeniz ekibi, sahasında oynanan mücadelede hasreti dindirmek istiyor. Son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise kritik virajdan 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.




ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Ömer, Luyindama, Güray, Ufuk, Fernando, Larsson, Nakajima, Sinan, Wright

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer, Rroca, Jetmir Topalli, Valon Ethemi, Emir Kaan

ANTALYASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Antalyaspor - İstanbulspor maçı BeIN Sporst 1'den CANLI yayınlanıyor.

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