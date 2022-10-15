Konyaspor Gaziantep FK: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Konyaspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı.
Mücadele 1-0'lık Gaziantep FK'nın galibiyetiyle sona erdi.
Karşılaşmada Konyaspor 38. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Guilherme 38. dakikada takımı adına gol fırsatından yararlanamadı.
Maçın 85. dakikasında Gaziantep FK adına Arda Kızıldağ takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Bu sonuçla beraber Konyaspor ligde 18 puanla 3. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 15 puanla 9. sıraya yerleşti.
Önümüzdeki hafta Konyaspor, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Konuk ekip Gaziantep FK ise Alanyaspor'un misafiri olacak.