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Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle | BJK FB MAÇI CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev derbiye sahne oluyor. Dolmabahçe'de Beşiktaş Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Siyah beyazlılar evinde kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Fenerbahçe zorlu deplasmanda galip gelmek için sahaya çıkıyor. Vodafone Park'taki zorlu karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:20 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:40
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle | BJK FB MAÇI CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Lincoln, Arao, Crespo, İrfan, Valencia, Pedro


BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başladı ve karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Derbi ile ilgili tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz.


BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER!

Beşiktaş ile Fenerbahçe 356. kez karşı karşıya geliyor. Dev derbi rekabetinde en son 8 Mayıs 2022 tarihinde karşılaşan iki ekip 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin golü Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golü Ghezzal'dan geldi. 98 yıllık rekabette gol sayısında Fenerbahçe'nin 492-451 üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 126 galibiyet aldı, 96 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.


FENERBAHÇE TARAFTARI YER ALMAYACAK

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi maça sarı-lacivertli taraflar alınmadı.

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.

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