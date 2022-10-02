Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesinde Ersin Destanoğlu'na destek geldi! Genç kaleciye moral verdiler

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kritik derbide karşı karşıya geliyor. Karşılaşmadan önce ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre zorlu maç öncesi ısınmaya çıkan Ersin Destanoğlu ile taraftarlar arasındaki buzlar eridi.

HATALI GOLLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Son zamanlarda kalesinde gördüğü hatalı gollerle taraftarların tepkisini çeken Ersin Destanoğlu uzun süre gündemden düşmemişti. Genç eldiven İstanbulspor maçında yediği 2 golle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.