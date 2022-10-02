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Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesinde Ersin Destanoğlu'na destek geldi! Genç kaleciye moral verdiler

Beşiktaş'ta son zamanlarda yediği gollerle büyük tepki çeken Ersin Destanoğlu'na kritik Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlardan büyük destek geldi. Yeni anlaşma imzalayan kaleci maçtan kısa bir süre evvel siyah beyazlı taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:28 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 20:29
Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe derbisi öncesinde Ersin Destanoğlu'na destek geldi! Genç kaleciye moral verdiler

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kritik derbide karşı karşıya geliyor. Karşılaşmadan önce ise dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
Ajansspor'un haberine göre zorlu maç öncesi ısınmaya çıkan Ersin Destanoğlu ile taraftarlar arasındaki buzlar eridi.

HATALI GOLLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Son zamanlarda kalesinde gördüğü hatalı gollerle taraftarların tepkisini çeken Ersin Destanoğlu uzun süre gündemden düşmemişti. Genç eldiven İstanbulspor maçında yediği 2 golle eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı.

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