Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan başladı.
Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan.
Kasımpaşa Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken
Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart
KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Kasımpaşa - Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başladı ve beIN SPORTS 2 ile beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.