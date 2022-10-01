Haberler Süper Lig Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI

Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan başladı. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan. Kasımpaşa Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 14:26
Kasımpaşa - Gaziantep FK | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan başladı.

Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. İki takımda da hedef mutlak 3 puan.

Kasımpaşa Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Sadık, Bruma, Ben Ouanes, Eysseric, Tırpan, Fall, Hajradinovic, Celina, Bahoken

Gaziantep FK: Günay, Kitsou, Ertuğrul, Tosca, Hanousek, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Sagal, Pekhart

KASIMPAŞA - GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Kasımpaşa - Gaziantep maçı 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başladı ve beIN SPORTS 2 ile beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanıyor.

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