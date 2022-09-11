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Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 11:30
Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Gaziantep ile Ümraniyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK - Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR SPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Djilobodji, Hanousek; Jevtovic; Eskihellac, Parmak, Maxim, Sagal; Figueiredo

Ümraniyespor

Ozdemir; Goksu, Dos Santos, Glumac, Lenjani; Sackey, Yilmaz; Ayik, Gurbulak, Gheorghe; Nayir

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