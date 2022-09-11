Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında Gaziantep ile Ümraniyespor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Gaziantep - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Ümraniyespor maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN SPORTS 4 ve beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ÜMRANİYESPOR SPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK

Guvenc; Kitsiou, Ersoy, Djilobodji, Hanousek; Jevtovic; Eskihellac, Parmak, Maxim, Sagal; Figueiredo

Ümraniyespor

Ozdemir; Goksu, Dos Santos, Glumac, Lenjani; Sackey, Yilmaz; Ayik, Gurbulak, Gheorghe; Nayir