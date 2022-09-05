Haberler Süper Lig Galatasaray Gaziantep FK maçı - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray Gaziantep FK maçı - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Galatasaray ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, tamamı dolu tribünler önünde galip gelmek istiyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 19:33 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 19:45
Galatasaray Gaziantep FK maçı - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Gaziantep FK 5. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı 5 Eylül Pazartesi günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar maç önünde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇININ 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Mustafa, Abdulkadir, Jevtovic, Maxim, Sagal, Figueiredo

LİGDEKİ 7. RANDEVU

Galatasaray ile Gaziantep FK, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Ligdeki müsabakalarda Galatasaray'ın 13 golüne, Gaziantep temsilcisi 8 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazanırken, Gaziantep FK evinde sarı-kırmızılıları 3-1 mağlup etti.

BU SEZON EVİNDEKİ İKİNCİ MAÇ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon iç sahada 1 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Cimbom bu müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Fredrik Midtsjö'nün oynaması beklenmiyor. Midtsjö bu hafta tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başlamıştı.

YAŞAR KEMAL UĞURLU DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Alpaslan Dedeş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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