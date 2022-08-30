Haberler Süper Lig TFF açıkladı! Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor

TFF açıkladı! Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor

Son dakika spor haberleri...Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetiminde hayata geçirilecek projelerden olan haftanın kritik hakem kararlarının değerlendirileceği program bugün başlıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 14:18
TFF açıkladı! Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcısı ve Hakem Hocası Murat Ilgaz ile UEFA Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, haftanın kritik hakem kararlarını değerlendirecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre federasyonun tarafsızlık ve eğitimin önemi prensipleri çerçevesinde hazırlanan, beIN Sports'ta yayınlanacak "Kuralına Göre" programında, futbol oyun kurallarının ve FIFA VAR Protokolü'nün futbolseverlere doğru anlatılması amaçlanıyor.

Türk Futbol ve televizyonculuk tarihinde ilk kez TFF iradesi ve MHK yönetiminde hayata geçirilen projelerden birisi olan programın ilk bölümü bugün saat 22.30'da beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS HABER'de şifresiz olarak yayımlanacak.


DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - Konyaspor maçındaki kırmızı kart çok konuşuldu! Enner Valencia’nın pozisyonunu Erman Toroğlu yorumladı…
Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki çocuk 9. kattan 6. kata düştü
Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı"
Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü...
Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor!
DOLAR NE KADAR OLDU? 30 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 31 Ağustos Çarşamba 2022 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
PLAN YAPANLAR DİKKAT! Bugün hava nasıl olacak? - Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu 30 Ağustos 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı" Burak için Hollanda'da flaş sözler! "Can sıkıcı" 14:40
12 Dev Adam Gürcistan'da! 12 Dev Adam Gürcistan'da! 14:33
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi! Sivasspor'da Karagümrük mesaisi! 14:31
F.Bahçe ve PSG'nin eski golcüsü futbolu bıraktı! F.Bahçe ve PSG'nin eski golcüsü futbolu bıraktı! 14:23
Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor! Hakem kararlarının değerlendirileceği yayın başlıyor! 14:18
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü... Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni kulübü... 14:11
Daha Eski
Filenin Efeleri'nde rakip Kanada! Filenin Efeleri'nde rakip Kanada! 13:48
Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor! Trabzonspor’da Peres’in durumu belli oluyor! 13:22
Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi Trabzonspor'da ayrılık! Resmi teklif geldi 13:17
Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! Torreira Gaziantep FK maçın oynayacak mı? Belli oldu! 12:37
Fırtına'ya 23'lük kanat! Fırtına'ya 23'lük kanat! 12:27
EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023 EFES - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? | Anadolu Efes - Galatasaray Nef basketbol maçı ne zaman, hangi gün? - Basketbol Süper Ligi 2022-2023 12:17