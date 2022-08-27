Antep gol şov

Süper Lig'in 4. haftasının açılış maçında Gaziantep FK evinde ağırladığı Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti. Gaziantep FK, karşılaşmanın 28. dakikada Joao Figueiredo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. Antalyaspor, bu gole hemen cevap verdi ve Haji Wright 30. dakikada durumu 1-1 yaptı. Amerikalı futbolcu, 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak durumu Antalyaspor lehine 2-1'e taşıdı. Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda golleri arka arkaya bulan Gaziantep FK, önce Joao Figueiredo 54. dakikadaki golüyle durumu 2-2 yaptı. Ev sahibi ekip, 58. dakikada Tomas Pekhart'ın golüyle 3-2 öne geçti. Hızını kesmeyen Gaziantep FK, 67. dakikada Angelo Sagal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim 73. dakikada Joao Figueiredo oldu ve Gaziantep FK sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Joao Figueiredo hem bu sezon Süper Lig'de, hem de Gaziantep FK tarihinde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 10 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Antalyaspor, 6 puanda kaldı.