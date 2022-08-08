Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı | Başakşehir Kasımpaşa maçı canlı izle

Süper Lig'in açılış haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, bir diğer İstanbul ekibi Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Turuncu-lacivertlilerde hedef, lige 3 puanla başlamak. Kasımpaşa ise teknik direktör Sami Uğurlu ile geçtiğimiz sezon yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Başakşehir Kasımpaşa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lucas Lima, Ndayishimiye, Serdar, Aleksic, Mahmut, Chouiar, Szysz
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Eysseric, Ben Ouanes, Bahoken
BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Kasımpaşa maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 19:15'te beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.