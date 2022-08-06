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Sivasspor Antep’e hazır

Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, sezonu sahasında bugün Gazitantep FK maçıyla açıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Sivasspor Antep’e hazır

Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç saat 19.15'te başlayacak. Yiğidolarda sakat olan orta saha Hakan Arslan yok. Dün son idmanı yaparak maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-beyazlılarda futbolcuların oldukça moralli olduğu gözlendi.


GAZİANTEP FK İDDİALI GELDİ
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'la bugün deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Çift kaleyle sona eren antrenmanda futbolcuların hırslı çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

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