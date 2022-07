TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Şeffaflık ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2022-2023 Futbol Sezonu Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon ile Klasman Temsilcileri Sezon Başı Semineri'nin açılış töreni gerçekleşti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu, Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop, İdil Karademirlidağ Suher, Ramazan Üçdan, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin, Özen Kuzu, Süleyman Kocasert, Habil Yazıcı, Abdullah Altunkum, Cengiz Erdem, Şevket Çelik, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş ile temsilciler ve davetliler katıldı.

Seminerin açılış töreninde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir konuşma gerçekleştirdi. TFF yönetimi olarak 41. günlerini doldurduklarını hatırlatan Başkan Mehmet Büyükekşi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, çoğu yapısal değişiklikler olmak üzere, birbirinden önemli konularda yenilikçi kararlara imza attık. Bu konuların en önemlilerinden birisi de temsilcilerimizle ilgiliydi. Bu sezon temsilcilerimize ayrı bir önem vereceğiz. Çünkü son yıllarda baktığımızda Temsilcilik çok önemli hale geldi. Temsilciler Kurulumuzun en önemli kurullarımız arasında gördüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim. Yönetim olarak, Temsilcilik yapısının yeniden düzenlenmesi yönünde karar aldık ve çalışmalara başladık. Öncelikle Kurulumuzu yeniden oluşturduk. Belirlediğimiz kriterler çerçevesinde, Federasyonumuzda temsilcilik tecrübesi olan, uluslararası alanda bu konuda görevler ve sorumluluklar almış Sayın Gökhan Özsavaş başkanlığında, yine önceki dönemlerden temsilcilik yapmış olan 5 üyemiz ile birlikte, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sayın Nilgün Selvi hanımefendiyi de bir kadın üye olarak ekibimize dahil ederek Temsilciler Kurulumuzu kamuoyuna duyurduk ve basın toplantımızda da tanıttık" dedi.

"EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİ RAPORLARDA DİJİTALLEŞME"

Hedef olarak raporların yenilenmesi hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bu kapsamda ilk olarak UEFA standartlarına uygun olarak raporları yeniden düzenledik. En önemli hedeflerimizden birisi raporlarda dijitalleşme idi. Bu yönde hazırlıklarımızı yaptık. Yeni dönemde temsilcilerimiz maçtan hemen sonra raporlarını en hızlı şekilde düzenleyip sisteme aktaracaklar. Raporların sisteme aktarılma süresini Süper Lig için maç organizasyonunun bitmesinden sonra 2 saat ile sınırladık. Sizlerin raporları çok önemli. Çünkü hazırladığınız raporlarla diğer kurullarımızın kararlarını belirliyorsunuz. Yeni dönemle birlikte daha kısa süre içerisinde ve yeniden düzenlenmiş şekliyle raporlarınızı vereceksiniz. Bu raporlarınıza çok ayrı bir önem vereceğimizi hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hakemler gibi temsilciler için de psikoteknik testler uygulayacaklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, sözlerine şu şekilde devam etti:

"10 ayrı test sonucunda performans değerlendirmeleri yapacağız. Bunun sonucunda eksik gördüğümüz noktalarda temsilcilerimizi de eğitime alacağız. Ayrıca temsilcilik sistemine çok önemli bir yenilik daha getirdik. Bildiğiniz üzere maçlarda üç temsilcimiz görev yapıyor. Saha ve Basın temsilciliğini birleştirme kararı aldık. Yeni sezonla birlikte eklediğimiz yeni temsilcimiz ise, Süper Lig maçlarının oynandığı stadyumlarda bulunan izleme odalarında görev yapacak. Bütüncül bir yaklaşım ile stadın her tarafını, soyunma odasının her yönünü oturdukları yerden görmüş olacaklar. Yine TFF Riva Merkezimizde bulunan stadyum kameralarına endeksli Merkezi Operasyon Sistemimiz aktif olarak kullanılacak."

"ŞEFFAFLIK VE GÜVEN ORTAMININ OLUŞMASINA KATKI SAĞLANACAK"

Maçların denetimi kapsamında konuşan TFF Başkanı Büyükekşi, "Gizli temsilci dediğimiz, sadece başkanımız ve benim bileceğim kişiler vasıtasıyla bazı maçları denetleyeceğiz. Bu raporları karşılaştıracağız. Bu sistemle siz temsilcilerimizin performanslarını artırmayı hedefliyoruz. Getireceğimiz bu denetleme ile tüm temsilcilerimiz işini daha titiz, daha disiplinli yapacak. Şeffaflık ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlanacak. Böylece siz temsilcilerimizin kamuoyunda itibarını daha da artırmayı hedefliyoruz. Ben hep şunu savunuyorum, tüm kurullarımızı mutlaka daha değerli hale getirmemiz lazım. Kurulların değerli olması için, tüm paydaşların da değerli olması gerekiyor. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, yönetim kurulu üyeleri, kulüplerimiz, başkanları, antrenörler ve kurullarımızda görev yapan tüm görevliler, benim için benden daha değerli. Hepsini bu şekilde önemsiyorum. Hepsinin de görevlerini eksiksiz yapacağına inanıyorum. Bu güven içinde çalışırsak yeni sezonu çok faydalı ve verimli geçireceğimizi inanıyorum. Belirttiğimiz yapılanma ile birlikte, Yönetim Kurulumuzun çalışmaları neticesinde, siz temsilcilerimizin müsabakalarımızda almış oldukları maç tazminatı ve harcırahlarını, günün ekonomik şartlarına göre yeniden düzenledik" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Büyükekşi, tüm kurullara çok güvendiğini belirterek, "Ben her zaman sizlerle ilgili problem olduğunda 'Ben onlara güveniyorum' diyeceğim. Siz de beni yanlış bir şekilde temsil etmeyeceksiniz, en güzel şekilde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun şanına yakışır şekilde temsil edeceksiniz, buna inanıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhuriyetimizle yaşıt. Önümüzdeki yıl hem Cumhuriyet'in hem TFF'nin 100. kuruluş yıldönümü. Geçen Pazar günü TRT'de Orhan Ayhan'la programa çıktık. Beni '100. Yılın Başkanı' olarak anons etti. Siz de 100. yılın temsilcilerisiniz, buna göre hareket edin. Bunu yaparsak, her gittiğiniz yerde, şu anda alkışladığınız gibi bizi alkışlarlar. Bir aylık dönemde bunu başardık. İnşallah sezon bittiğinde de yine sizlerle bir araya geliriz, aynı şekilde sizlere teşekkür ederim, çalışmalarınız için tebrik ederim. Hedefimiz bu" diye konuştu.

Temsilcilerin önemi hakkında vurgu yapan Büyükekşi, "Sizler; temsilciler olarak, hem müsabakaların emniyetini sağlama hem de bizleri maçlarda temsil etme adına çok önemli görevler üstleniyorsunuz. Kendinizden, eşinizden, çocuklarınızdan, yakınlarınızdan fedakarlık yaparak hafta sonu bu görevleri yerine getiriyorsunuz. Bunu her insan yapamaz. Bu para için de yapılamaz. Bu görevi seviyorsanız, gönülden yapılır. Bu konudaki fedakarlığınız için ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz kurumlarınızda çok önemli görevleri olan, üst düzey mesleki tecrübeye sahip kişilersiniz. Sizlerden beklentimiz; TFF olarak hedeflediğimiz 2022-2023 sezonunda öyle bir yıl geçirelim ki, her türlü problemden, kavgadan uzak bir dönem yaşayalım" dedi.

"KADININ OLDUĞU YERDE BARIŞ, GÜZELLİKLER OLUR, KAVGA DÖVÜŞ OLMAZ"

Fair Play konusu hakkında da konuşan Başkan Büyükekşi, "Ben her yaptığım konuşmada diyorum ki, Fair Play'i öne çıkaracağım. Hatta şunu söyledim, yönetim kurulumuza kadın almamızın sebebi şu dedim; kadının olduğu yerde barış, güzellikler olur, kavga dövüş olmaz. Onlar her zaman bize fayda sağlarlar. O yüzden de maçlarımıza da bundan sonraki dönemde, başta seyircimizin artmasını sağlamak adına konserler yapılacağını söylemiştim. Konserler vesilesiyle annelerimiz, kızlarımız, kadınlarımız, gençler, çocuklar, taraftarların, hep birlikte el ele kol kola maç seyretmesini istiyoruz. Anadolu'da 3-5 bin kişiye maçlar oynanıyor. 20-30 bin kişilik statlar var. Hedefimiz hakemin, gözlemcinin, temsilcinin konuşulmadığı, futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, teknik direktörlerin, taktiklerinin konuşulduğu bir sezon geçirmek. Sizlere çok değer veriyoruz. Hepinizin başımız üzerinde yeriniz var. İnşallah hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Türk futbolunda yapacağımız çalışmalarda hep birlikte hareket edeceğiz. Bu işi 'miş gibi' gibi yapmayacağız. Sadece parmağımızı, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyacağız. Gece 12.00'ye kadar yönetim kurulumuzla birlikte toplantılar yapıyoruz. Bu görev aşkıyla yapılıyor. Sizlerin de bu konudaki görev hassasiyetini biliyorum. İnşallah aynı şekilde devam ederiz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. 2022-2023 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Size desteğimiz tam. Siz de yönetimimiz çalışmalarına göre en güzel şekilde bizleri temsil edin. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun" diyerek sözlerini noktaladı.