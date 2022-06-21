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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu'nda yeni başkanlık görevine Ali Koç seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç Kulüpler Birliği başkanı oldu....

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 17:02
Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ali Koç oldu

Geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren başkanlık görevinde bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun görev süresinin dolmasının ardından yeni Kulüpler Birliği Başkanı Ali koç oldu. Vakıf Maslak'ta yeni başkanı seçmek için bir araya geldi. Olağan Genel Kurul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un tek aday oldu.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

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