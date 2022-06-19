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Yabancıda 8+6’ya devam

Yeni TFF yönetimi, yabancı kuralının önümüzdeki sezon da aynen (8+6) devam edeceğini açıklayarak Süper Lig ekiplerini rahatlattı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 06:50
Yabancıda 8+6’ya devam

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022- 23 sezonunda Süper Lig'de takımların ilk 11'de 8, maç kadrosunda ise 14 yabancı (8+6) oyuncu bulundurabileceğini açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığında Riva'da gerçekleştirilen toplantı sonucunda duyurulan karara göre; kulüplerin ayrıca 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, 14 Yaş Altı Milli Takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmeleri ve bu futbolcuları A takım listesine yazabilmeleri kararının alındığı belirtildi.

SAPMA ORANI 'YÜZDE 40'
Takım Harcama Limitleri için kabul edilebilir sapma oranı da yüzde 40 olarak belirlendi. Kulüp Lisans ve FFP Talimatı Ek-XII-D Takım Harcama Limiti için tanımlanan hesaplama yöntemlerinden yüksek olan tutarların alınması suretiyle, ilgili "Takım Harcama Limiti"nin belirlenmesi kararının alındığı belirtildi.

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