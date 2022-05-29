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Ankaragücü şov

Süper Lig’in yeni ekibi Ankaragücü, Panathinaikos’tan sağ kanat Chatzigiovanis’in ardından Ujpest’ten sol kanat Beridze’yi de aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Ankaragücü şov
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, transfere hızlı girdi. Sarılacivertliler, hafta içinde Panathinaikos'tan 24 yaşındaki sağ kanat Chatzigiovanis'i kadrosuna kattıktan sonra bir transferi daha bitirdi. Başkent ekibi, Macaristan'da Ujpest'ten, Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki Beridze'yle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Toplam 2 sezon formasını giydiği Ujpest'le 51 maça çıkan Beridze, 17 gol attı. Geçen sezon 34 maçta 12 gol, 8 asist katkısı sağladı. Genç futbolcu, 4 kez de milli takımda oynadı.
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