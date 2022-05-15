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Fenerbahçe 0-0 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fenerbahçe ile Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Gol sesi çıkmayan zorlu karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Müsabakada sarı kart gören Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 20:58
Fenerbahçe 0-0 Karagümrük (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan ve gol sesi çıkmayan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla beraber sarı-lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi ön elemesini garantilemesi için son haftayı bekleyecek.

Ayrıca karşılaşmada sarı kart gören Osayi-Samuel cezalı duruma düştü. İngiliz futbolcu gelecek haftaki mücadelede forma giyemeyecek.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin puanı 70 oldu. Fatih Karagümrük ise 57 puana ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 38. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olacak. Karagümrük ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

ALTAY DALYA DEDİ
Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100'üncü maçında Fatih Karagümrük karşısında kaleyi korudu.

SZALAI 3 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Szalai, beklenenden önce takıma geri döndü. Macar oyuncu, son olarak 3 hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde yer almıştı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ KADIKÖY'E RAKİP OLARAK GELDİ
Fenerbahçe'de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköy'de yer aldı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

TRİBÜNLER DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu'na gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

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