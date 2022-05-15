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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sonradan oynamaya başladığı sağ bek mevkisinde başarılı bir performans sergileyen ve Fenerbahçe'nin bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Bright Osayi-Samuel, üç İngiliz ekibini peşine taktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 10:21
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışı da tüm hızıyla devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la görüşmeler sürerken Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Takımda sonradan sağ bek oynamaya başlayan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bright Osayi-Samuel'e ilgi büyüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Avrupa kulüplerinin radarına giren Nijeryalı futbolcu için son iddia İngiltere'den geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Football Insider'da yer alan habere göre West Ham United, Southampton ve Brentford, Osayi-Samuel'e hayran kaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Haberde 3 kulübün de Osayi-Samuel'in hızını ve çok yönlülüğünü beğendiği bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?

31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Kariyerine İngiliz ekibi Blackpool'da başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

2017'de Queen Park Rangers'a transfer olan Samuel, 2021'in Ocak ayında da Fenerbahçe'ye geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Bu sezon 42 maçta Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel'in istikrarı dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Sarı-lacivertli formayla 3 gol atıp 6 asist yapan Samuel'in İngiliz pasaportu da bulunuyor.

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