FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Bright Osayi-Samuel için 3 İngiliz ekibi devrede!

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör arayışı da tüm hızıyla devam ediyor.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'la görüşmeler sürerken Fenerbahçe'de, transferde sıcak gelişmeler yaşanabilir.
Takımda sonradan sağ bek oynamaya başlayan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Bright Osayi-Samuel'e ilgi büyüyor.
Avrupa kulüplerinin radarına giren Nijeryalı futbolcu için son iddia İngiltere'den geldi.
Football Insider'da yer alan habere göre West Ham United, Southampton ve Brentford, Osayi-Samuel'e hayran kaldı.
Haberde 3 kulübün de Osayi-Samuel'in hızını ve çok yönlülüğünü beğendiği bildirildi.
BRIGHT OSAYI-SAMUEL KİMDİR?
31 Aralık 1997 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi.
Kariyerine İngiliz ekibi Blackpool'da başladı.
2017'de Queen Park Rangers'a transfer olan Samuel, 2021'in Ocak ayında da Fenerbahçe'ye geldi.
Bu sezon 42 maçta Fenerbahçe forması giyen Osayi-Samuel'in istikrarı dikkat çekiyor.
Sarı-lacivertli formayla 3 gol atıp 6 asist yapan Samuel'in İngiliz pasaportu da bulunuyor.
24 yaşındaki kanat-bek oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro...
Nijeryalı yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.