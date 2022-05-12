Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Forvete üst düzey bir takviye yapacak olan Fenerbahçe için son iddia Mariano Diaz oldu.
Forvete üst düzey bir takviye yapacak olan Fenerbahçe için son iddia Mariano Diaz oldu.
İspanyol basını, Real Madrid'in Benzema'ya gelecek sezon yeni bir yedek aradığını bu kapsamda Diaz'ı satmayı planladığını yazdı.
Dominikli golcü ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ifade edildi.
Takımı Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde golcü takviyesi büyük önem taşıyor.
Kadrosundaki hücum oyuncularını parlatma özelliği bulunan Jesus'a nokta atışı bir forvet hediye edilmek isteniyor.
Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'da ilk tercihin Real Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi.
28 yaşındaki İspanyol golcünün kadroya katılması için harekete geçti.
Sarı-lacivertli yönetimin, Mariano Diaz transferi için menajerlerle bir araya geldiği ortaya çıktı.
Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması bekleniyor.
Son zamanlarda Real Madrid'de forma şansı bulamayan futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
28 yaşındaki oyuncu 4 yıl önce Lyon'dan 21.5 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Real'de 71 maça çıkıp 11 gol attı.
İki sezondur kısa süreler şans bulan Diaz'ın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Futbola İspanya'nın Badalona altyapısında başlayan Diaz, 2011 yılında Real Madrid U19 takımına transfer oldu.
2016 yılında Real Madrid A Takımına yükselen Mariano Diaz, Fransa Ligue 1'deki Lyon macerasının ardından 2018 yılında Real'e geri döndü.
28 yaşındaki hücum oyuncusunun Real Madrid ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.