Haberler Fenerbahçe Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Real Madrid’in yeni sezonda düşünmediği Dominikli golcü Mariano Diaz’la ilgilendiği ileri sürüldü. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların Diaz ile yollarını ayırmak istediği ve gönderilecek oyuncular listesine koyduğunu yazdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2022 Perşembe 06:50
Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Forvete üst düzey bir takviye yapacak olan Fenerbahçe için son iddia Mariano Diaz oldu.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

İspanyol basını, Real Madrid'in Benzema'ya gelecek sezon yeni bir yedek aradığını bu kapsamda Diaz'ı satmayı planladığını yazdı.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Dominikli golcü ile ilgilenen takımlar arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ifade edildi.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Takımı Jorge Jesus'a emanet etmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde golcü takviyesi büyük önem taşıyor.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Kadrosundaki hücum oyuncularını parlatma özelliği bulunan Jesus'a nokta atışı bir forvet hediye edilmek isteniyor.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Kanarya'da ilk tercihin Real Madrid'den Mariano Diaz olduğu bildirildi.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

28 yaşındaki İspanyol golcünün kadroya katılması için harekete geçti.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Sarı-lacivertli yönetimin, Mariano Diaz transferi için menajerlerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Yeni transferleri kampa yetiştirmek isteyen Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması bekleniyor.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Son zamanlarda Real Madrid'de forma şansı bulamayan futbolcunun takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

28 yaşındaki oyuncu 4 yıl önce Lyon'dan 21.5 milyon euro bonservis bedeliyle geldiği Real'de 71 maça çıkıp 11 gol attı.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

İki sezondur kısa süreler şans bulan Diaz'ın piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

Futbola İspanya'nın Badalona altyapısında başlayan Diaz, 2011 yılında Real Madrid U19 takımına transfer oldu.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

2016 yılında Real Madrid A Takımına yükselen Mariano Diaz, Fransa Ligue 1'deki Lyon macerasının ardından 2018 yılında Real'e geri döndü.

Transfer bombası! Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den

28 yaşındaki hücum oyuncusunun Real Madrid ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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