İsmail Kartal için tribüne

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gelecek sezon takımın başına geçme ihtimali artarken, taraftarlar İsmail Kartal'a vefa gösterecek. Yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçıyla son kez Kadıköy'e çıkacak olan Kartal için özel hazırlık yapıldığı gelen haberler arasında... Tribün doluluk oranı şimdiden yüzde 94 seviyesine ulaştı. Stadın yine dolması beklenirken, maça gelecekler takımı 5. sırada teslim alıp 2.'liğe taşıyan, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı büyük ölçüde garantileyen, 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İsmail Kartal'ı tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulunacak. Kartal için çeşitli pankartlar da asılması bekleniyor.