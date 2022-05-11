Haberler Galatasaray James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Al Rayyan'dan ayrılmaya hazırlanan James Rodriguez'in yeni adresiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Kolombiyalı yıldız transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan 30 yaşındaki futbolcu, geleceği konusundaki söylentiler hakkında konuştu. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları ve o açıklamalar... (Fotomac.com.tr | Dış haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 20:01
BURAK ŞENTÜRK
James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez, kulübünde zor günler yaşıyor.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, Katar'dan ayrılmanın yollarını arıyor.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Al-Rayyan'da mutlu olmayan yıldız futbolcunun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

2 aydır kulübünde forma giymeyen James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

30 yaşındaki futbolcu Al-Rayyan'da son maçına 5 Mart'ta oynanan çeyrek finaldeki Al Wakrah'a karşı çıktı.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan James Rodriguez, yaz transfer sezonunda kariyerinde yeni bir sayfa oluşturmaya hazırlanıyor.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Katar'dan ayrılmak için gün sayan Kolombiyalı futbolcunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Yıldız isme Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakın ilgisi devam ediyor.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Bunanla birlikte MLS ekibi Inter Miami, West Ham ve Atletico Madrid'in de James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Al-Rayyan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

James Rodriguez, Avrupa'dan gelen transfer söylentileri hakkında konuştu.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

"ELİT SEVİYEYE GERİ DÖNMEM MÜMKÜN"
30 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Avrupa? Yakın zamanda transfer piyasası açılacak. Nereye gideceğim o zaman belli olur.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Elit seviyeye geri dönmem mümkün. Bu solak yakında nereye gidecek göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Bu sezon Katar Ligi'nde 12 maçta forma giyen James Rodriguez, 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Kolombiyalı on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

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