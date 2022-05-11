James Rodriguez'den transfer sözleri! Yeni adresi...

Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez, kulübünde zor günler yaşıyor.
Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan'da forma giyen James Rodriguez, kulübünde zor günler yaşıyor.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Kolombiyalı futbolcu, Katar'dan ayrılmanın yollarını arıyor.
Al-Rayyan'da mutlu olmayan yıldız futbolcunun kariyerine nerede devam edeceği merak konusu oldu.
2 aydır kulübünde forma giymeyen James Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'ndan da uzak kaldı.
30 yaşındaki futbolcu Al-Rayyan'da son maçına 5 Mart'ta oynanan çeyrek finaldeki Al Wakrah'a karşı çıktı.
O tarihten bu yana sahalardan uzak kalan James Rodriguez, yaz transfer sezonunda kariyerinde yeni bir sayfa oluşturmaya hazırlanıyor.
Katar'dan ayrılmak için gün sayan Kolombiyalı futbolcunun Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.
Yıldız isme Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakın ilgisi devam ediyor.
Bunanla birlikte MLS ekibi Inter Miami, West Ham ve Atletico Madrid'in de James Rodriguez'i kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.
Al-Rayyan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
James Rodriguez, Avrupa'dan gelen transfer söylentileri hakkında konuştu.
"ELİT SEVİYEYE GERİ DÖNMEM MÜMKÜN"
30 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, "Avrupa? Yakın zamanda transfer piyasası açılacak. Nereye gideceğim o zaman belli olur.
Elit seviyeye geri dönmem mümkün. Bu solak yakında nereye gidecek göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Katar Ligi'nde 12 maçta forma giyen James Rodriguez, 4 gol ve 7 asistlik katkı verdi.
Kolombiyalı on numaranın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.